Mahalle ortasında iki köpek silahla vurularak öldürüldü
Eskişehir’de iki köpeğin ayrı günlerde silahla vurularak öldürülmesi olay yaşanan mahallenin sakinlerini tedirgin ediyor.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent mahallesinde geçtiğimi 6 Şubat tarihinde ve 5 gün sonra yine aynı mahallede bugün ateşli silahla 2 köpek öldürüldü. Cumartesi günü belediye otobüsünün son durağının yanında, bugün ise işlek bir marketin arkasındaki parkta köpeklerin cansız bedenleri bulundu. İddiaya göre, bazı kişilerin hamile eşleri korktuğu için köpeklerin öldürüldüğü öne sürüldü. Mahallenin işlek noktalarında art arda öldürülen köpekler, orada ikamet edenleri tedirgin ediyor.
Konuyla alakalı Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, kısırlaştırmanın önemine dikkat çekerek belediyeleri bilinçlenmeye davet etti.
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