Mahmut Tanal'dan o yoruma çok sert tepki!
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, testi sonucu negatif çıkmasına rağmen kendisinin koronavirüs kaptığını sosyal medyada paylaşan bir kullanıcıya sert tepki gösterdi.
Meclis Adalet Komisyonu’nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal geçen cuma günü hastaneye kaldırılmıştı. Test sonucu negatif çıkan Mahmut Tanal, kendisinin koronavirüs hastası olduğunu ve bu duruma üzülmediğini dile getiren bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi.
Tanal, “CHP Milletvekili Mahmut Tanal Covid-19 test sonucu pozitif. Üzüldüm diyemem, sıradaki…” şeklinde bir paylaşımda bulunan twitter kullanıcısına şu sözlere yanıt verdi:
“Bu nefret dilinin ve yalan kirli bilgi yaymanın kimseye yararı olmaz. Akpartinin yarattığı insan profilini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Allah'a çok şükür tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır. Demek ki size saldığım korkular var…”
Kaynak: Sözcü
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