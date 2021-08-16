Makas attı, zincirleme kazaya yol açtı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı
Ankara'da feci kaza! Makas attı, zincirleme kazaya yol açtı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı. İşte ayrıntılar...
Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sularında Çevre Yolu Bağlum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre havaalanı istikametinden merkeze doğru makas atarak ilerleyen 06 BEA 949 plakalı otomobil sürücüsü Burak Mansur E., aynı istikamete giden 34 CUE 831 palakalı Samet K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K.'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ahmet D. yönetimindeki HD-TA-6000 yabancı plakalı araca çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazadan yara almadan kurtulan, makas atan otomobilin sürücüsü Burak Mansur E., olay yerinden kaçtı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yarine gelen sağlık ekipleri, 34 CUE 381 plakalı araç içerisinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Samet K., Cuma K. ile Sefa K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. HD-TA-6000 plakalı araçta bulunan Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D. ve Ahmet D. ise hafif yaralı olarak çevredeki diğer hastanelere götürüldü.
Kaza sebebiyle Çevre Yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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