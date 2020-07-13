Malatya-Beşiktaş maçında gol penaltıdan geldi
Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 32'nci haftasında Beşiktaş'ı yenerek, ligde kalma adına rahat bir nefes almak istiyor. Sarı-siyahlılar, Sivasspor'un ardından sahasında Beşiktaş karşısında da istediği sonucu alarak, lige tutunmak istiyor.
Maça iki ekip de hızlı başladı. Beşiktaş Burak'ı aradı.
Malatya ise Gökhan ve Umut ile pozisyon buldu.
İLk yarı 0-0 geçildikten sonra Beşiktaş 52. dakikada Caner'in penaltısı ile 1-0'ı yakaladı.
STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N’Koudou, Boyd, Diaby
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