Malatya-Beşiktaş maçında gol penaltıdan geldi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:48

Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 32'nci haftasında Beşiktaş'ı yenerek, ligde kalma adına rahat bir nefes almak istiyor. Sarı-siyahlılar, Sivasspor'un ardından sahasında Beşiktaş karşısında da istediği sonucu alarak, lige tutunmak istiyor.

Maça iki ekip de hızlı başladı. Beşiktaş Burak'ı aradı.

Malatya ise Gökhan ve Umut ile pozisyon buldu.

İLk yarı 0-0 geçildikten sonra Beşiktaş 52. dakikada Caner'in penaltısı ile 1-0'ı yakaladı.





STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N’Koudou, Boyd, Diaby







