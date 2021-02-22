Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir
Malatya Valiliği, Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki PKK tarafından şehit edilen 13’üncü kişinin Irak vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Malatya Valiliği yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Malatya Adli Tıp Kurumunda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde daha önce kimliği belirlenememiş olan 13’üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak’tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."
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