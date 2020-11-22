Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne, 1 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Yenice Mahallesi'nde yakınlarının nikah törenine katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada aniden rahatsızlanıp yere düştü.
Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gürbüz'ün vefat haberini alan annesi Nezik Gürbüz (78) de oğluna ait evde 1 saat sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat etti. Anne ve oğul Gürbüz, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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