Malatya'da bir erkek, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda T. (38) eşi Mehmet T. (40) atarafından silahla vurularak öldürüldü.
Eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki bütün müdahalelere rağmen eşi tarafından vurulan kadın kurtarılamadı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- Emekli maaşları erken ödenecek
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- Emekli maaşları erken ödenecek
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı