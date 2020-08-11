Malatyaspor, Christian Cueva ile anlaştı

11 Ağustos 2020 Salı, 23:10

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Sarı siyahlı kulüp transferi, "WhatsApp grubuna yeni eklenen kişi" kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. "#AilemizeHoşgeldin" ifadelerine yer verildi.



