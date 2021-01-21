Mamak'ta yenilenen konutlar 100 TL'den kiraya verilecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 yıldır atıl vaziyette bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutlarını yenileyerek ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den tahsis edileceğini açıkladı. Talepleri almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, başvuru süresini 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzattı. Konutlar, 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacak kura çekilişiyle teslim edilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak Eserkent Sosyal Konutlarına başvuru süreci devam ederken, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftler yoğun ilgi gösteriyor.
18 yıldır atıl vaziyette duran Mamak Eserkent Sosyal Konutlarını yenileterek kullanılabilir hale getiren Başkan Yavaş’ın 29 Ekim 2020 tarihinde açılışını yaptığı konutlar, aylık 100 TL’den kiraya verilecek.
1+1 büyüklükteki 400 konut için yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihini uzatma kararı alan Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru taleplerini almaya devam edecek.
BAŞVURULAR ONLİNE VE YÜZ YÜZE OLARAK ALINIYOR
Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşlar “https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri”?internet adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan işlemlerini gerçekleştiriyor.
Aylık gelirin 3 bin TL’yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı başvurularda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu da aranıyor.
Başvuru sahiplerinden ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara’da olduğunu belgelemesi istenirken, taleplerin alınmasının ardından konutlar 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacak kura çekilişiyle yeni sahiplerine teslim edilecek.
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