Manavdaki yoğunluğa polis müdahalesi
Burdur'da manavlarda yoğunluk oluşturanları polis anonsla uzaklaştırdı.
Türkiye genelinde 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanırken, Burdur kent merkezinde kurulan pazar yeri de kısıtlama kapsamında açılmadı.
Kent yaşayanları ise soluğu pazar yerinin yakınındaki manavlarda aldı.
Manavların önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi. Polis sürekli megafonla yurttaşları uyarırken, manavların içinde bulunanları da dışarı çıkararak salgın tedbirlerine uymalarını istedi.
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