Manchester City, İlkay Gündoğan'la kazandı
Milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 yendi. İlkay'ın takımı ise kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 yendi.
Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Newscastle United'a karşı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-0
İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, Ferran Torres'in 55. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lige 2 maç eksiği bulunan Manchester City bu skorla puanını 23'e yükseltirken, Newcastle United 18 puanda kaldı.
EVERTON, SHEFFİELD UNİTED'I TEK GOLLE GEÇTİ
Premier Lig'deki diğer karşılaşmada, Everton, Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.
Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu olan Everton, 80. dakikada Gylfi Sigurösson'un attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek başladığı karşılaşmada oynama şansı bulamadı.
Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Everton ligde 2. sırada yer alırken, Sheffield United, ligdeki 15. karşılaşmasında da galibiyet elde edemedi.
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