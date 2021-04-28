Manchester City PSG'yi devirdi
Manchester City ile Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Mücadele City'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint Germain ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele Paris Saint Germain geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak tur öncesi büyük avantaj yakaladı.
İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle 1-0 önde kapatan Paris Saint Germain, Kevin de Bruyne'nin 64. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Mahrez söyledi. City'nin başarılı oyuncusu attığı golle Fransa deplasmanında takımına galibiyeti getirdi.
Paris Saint Germain'de Gueye 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin Manchester şehrinde 4 Mayıs'ta oynanacak.
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim
- Kullanıcı, aboneliklerden ceza almadan çıkabilir