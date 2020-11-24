Başakşehir Manchester'da erken dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Başakşehir Manchester United'a konuk oldu.

AA
24 Kasım 2020 Salı, 23:04
Başakşehir Manchester'da erken dağıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Başakşehir Manchester United'a konuk oldu.

7. dakikada Fernandes Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

20. dakikada Fernandes takımının ikinci golünü attı: 2-0.

35. dakikada Unitedlı Rasford penaltıdan 3-0'lık skoru getirdi.

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba


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