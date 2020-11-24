Başakşehir Manchester'da erken dağıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Başakşehir Manchester United'a konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Başakşehir Manchester United'a konuk oldu.
7. dakikada Fernandes Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.
20. dakikada Fernandes takımının ikinci golünü attı: 2-0.
35. dakikada Unitedlı Rasford penaltıdan 3-0'lık skoru getirdi.
MANCHESTER UNİTED: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba
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