Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme yeniledi
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin 2024'e uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Norveçli teknik adamın 2024 yılına kadar Manchester ekibinin başında kalacağı kaydedildi.
2018 yılında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Solskjaer, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde takımını finale taşımış, ancak kupayı İspanya'nın Villarreal takımı kazanmıştı.
Manchester United, dün İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu 73 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.
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