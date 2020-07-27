Mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:06

Bucak'ın Dudalan köyünde dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangına 3 helikopter, 33 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, 3 treyler, 1 greyder, 10 hizmet aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 2 jandarma aracıyla 18 teknik eleman, 15 memur, 150 yangın söndürme personeli katıldı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



Bölgede inceleme yapan ekipler, 42 dönüm kızılçam ormanı ve 4 dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm arazinin yandığını belirledi.

Yangının çıkış nedeni ise, Dudalan köyündeki bir bahçede yakılan mangal kıvılcımlarının olduğu anlaşıldı.