Manisa'da sokak ortasında kadın cinayeti: Gülnür Kocabaş pompalı tüfekle öldürüldü!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gülnur Kocabaş (22), sabah işe gittiği sırada erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü. Yusuf A., olay sonrası suç aleti tüfekle polise teslim oldu.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf A. seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Yusuf A.'nın peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Kocabaş'ı görenler, yanına koşup, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gülnur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.
Öte yandan Gülnur Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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