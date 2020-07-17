Mansur Yavaş'ı ödenek kesmekle suçlayan AKP'li başkanın ilk işi bakın ne olmuş!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ücret kesintisi yaptığını iddia eden AKP’li Köse ilk işi sosyal denge ödeneklerini kesmek oldu. Köse'nin ödenekleri kesmesinin ardından yandaş Bem-Bir-Sen Mamak Belediyesi'nde üstünlüğünü kaybetti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı personel konusunda eleştiren ve ödemelerde kesinti yaptıklarını iddia eden Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AKP Grup Başkanvekili Murat Köse’nin pandemi döneminde kendi belediyesinde ilk iş olarak memurlardan Sosyal Denge ödemelerini kestiği ve bunun sonucunda iktidara yakın olan Bem-Bir-Sen’in belediyedeki yıllar süren üstünlüğünü kaybettiği ortaya çıktı.
Köse, Meclis toplantılarında Mansur Yavaş’ı personel konusunda eleştirmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise personelden bugüne kadar bir kesinti yapmadıklarını açıklamıştı.
Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis toplantısında “Sayın Köse bu sözüm size. Pandemide hepimiz bir takım tedbirler alırken, ilk iş olarak memurun sosyal denge parasını keserek başladınız işe. Biz, daha kimseden 1 lira para kesmedik” ifadelerini kullanmıştı.
YANDAŞ SENDİKA ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETTİ
BirGün'ün haberine göre, Mamak Belediyesi’nde yaşanan bu gelişmelerin ardından sendika üye üstünlüğünü yıllardır elinde tutan iktidara yakın Bem-Bir-Sen’in kaybettiği öğrenildi. Sosyal Denge ödeneklerinin kaldırılmasının büyük etkisiyle sendikal üstünlüğün iktidara yakın Bem-Bir-Sen’den Tüm-Bel-Sen’e geçtiği belirtildi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!
- Tunceli-Elazığ karayolunda feci kaza: 1 ölü, 17 yaralı
- Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar
- İngilizcesi sosyal medyanın gündemine oturdu
- Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
- Denizde can pazarı
- Eminönü İskelesi'nde uçan tekme
- Dikkat! Aynı anda yakalanabilirsiniz