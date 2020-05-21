Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Az sayıda vatandaşımız kaldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Tek Yürek” kampanyasında az sayıda yurttaşın faturasının kaldığını belirterek "Gelin hep birlikte el ele vermeyi sürdürerek bayram sevinci tatmayan hiçbir hane bırakmayalım" çağrısını yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor.
Yavaş’ın, “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sözleriyle başlattığı kampanya sayesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalı iken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan toplam 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.
YAVAŞ'TAN ÇAĞRI
İcradan dolayı su faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su faturaları ile bilet ver uygulaması devam ederken, IBAN ödemelerinde de sona yaklaşıldı. Başkan Yavaş sosyal medya hesabından kampanyanın sürdürülmesi çağrısını yaptı.
"Bayrama sayılı günler kala #AnkaraTekYürek kampanyamızda yardım eli uzanmayan az sayıda vatandaşımız kaldı" diyen Yavaş, "Ankara'da hiçbir yüz mahzun kalmasın istiyoruz. Gelin hep birlikte el ele vermeyi sürdürerek bayram sevinci tatmayan hiçbir hane bırakmayalım" dedi.
Video Haberler
- 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı
- CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü
- Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter
- Koronavirüse karşı robotlar devrede
- Efsane kemancı Perlman'dan karantinada keman dinletisi
- Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı
- Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
- Anketlerdeki son durumu açıkladı!
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı