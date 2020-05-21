Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Az sayıda vatandaşımız kaldı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Yavaş’ın, “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sözleriyle başlattığı kampanya sayesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalı iken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan toplam 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

YAVAŞ'TAN ÇAĞRI

İcradan dolayı su faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su faturaları ile bilet ver uygulaması devam ederken, IBAN ödemelerinde de sona yaklaşıldı. Başkan Yavaş sosyal medya hesabından kampanyanın sürdürülmesi çağrısını yaptı.

"Bayrama sayılı günler kala #AnkaraTekYürek kampanyamızda yardım eli uzanmayan az sayıda vatandaşımız kaldı" diyen Yavaş, "Ankara'da hiçbir yüz mahzun kalmasın istiyoruz. Gelin hep birlikte el ele vermeyi sürdürerek bayram sevinci tatmayan hiçbir hane bırakmayalım" dedi.