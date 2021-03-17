Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşmasında İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Başkanım, Bir hukukçu olarak, adalete olan inanç ve bağlılığımla er ya da geç eşit işleyen bir hukuk sisteminin üstün geleceğine inanıyorum. Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak.