Mao’nun maceraları...
Mao, Çin İç Savaşı sırasında meşhur Uzun Yürüyüşünü yapar. Frederic Tuten, yıllar sonra bu olayı kendisine has bir şekilde anlatır. İşin içine Hemingway, Kerouac, Herman Melville veya Oscar Wilde’ı da karıştırır.
Mao, Çin İç Savaşı sırasında meşhur Uzun Yürüyüşünü yapar. Frederic Tuten, yıllar sonra bu olayı kendisine has bir şekilde anlatır. İşin içine Hemingway, Kerouac, Herman Melville veya Oscar Wilde’ı da karıştırır. Pastiş ve kolajlar yapar, bazı metinlerin parodilerini yazar, mizahını esirgemez. Sonunda, olağanüstü nükteli, bozguncu ve Amerikan pop art hareketinin ikonu olan bir roman çıkar ortaya.
“Frederic Tuten, insanı acımasızca kahkahalara boğan bir kitap yazmış. Uzun Yürüyüş’te Mao’nun Maceraları, Amerikan uzun yürüyüşünün kültür engelli piyadeleri için buz gibi bir gazoz, bir soğuk kompres, ağaç altı bir gölgelik.”
Susan Sontag
“Dâhice kotarılmış bir metin ve şimdiye kadar yapılmış en iyi post-modern çalışma… Türünün başyapıtı...”
Oscar Hijuelos
“Çok sevimli ve özgün. Gülünç, acı ve ciddi.”
Iris Murdoch
Uzun Yürüyüş’te Mao’nun Maceraları / Frederic Tuten / Çeviren: Gökhan Aksay / Jaguar Kitap / 156 s.
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