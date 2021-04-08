Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilmeyecek

08 Nisan 2021 Perşembe, 20:33

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, stadın isminin "Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay vermedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi'nin geçen ay aldığı isim değişikliği kararı, Pele'nin Rio'da yaşamaması ve ömrünün çoğunu Sao Paulo'da geçirmesi nedeniyle tepki çekmişti.

1940'lı yıllarda stadın inşası için kampanya yürüten Brezilyalı gazeteci Mario Filho’nun ailesi de stadın resmi adı olan "Maracana - Jornalista Mario Filho"nun değiştirilmesine karşı çıkmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.