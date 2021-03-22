Marc Marquez, MotoGP'de sezonun açılış yarışına katılamayacak
MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez,geçirdiği sakatlık sonrası Katar'da düzenlenecek sezonun ilk yarışına katılamayacak.
Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağ kolundan üç kez operasyon geçiren Marquez'in iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.
28 yaşındaki pilotun iyileşmesini riske etmemek adına, 28 Mart Pazar günü düzenlenecek 2021 sezonunun açılış yarışında yer almayacağı kaydedildi.
MotoGP'de geçen sezonun ilk yarışında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, sonraki yarışlara da katılamamıştı.
Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.
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