Marcao: "Sezon için yeni hedefler koyacağız"
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi.
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi.
Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü de dile getiren Brezilyalı stoper Marcao "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.
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