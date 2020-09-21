Marcao'dan transfer açıklaması
Başakşehir’i 2-0 yenerek ligde puanını 6’ya yükselen Galatasaray’da Marcao, maç sonunda konuştu.
Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’in 2. haftasında Başakşehir’i 2-0 yenerek ligde puanını 6’ya yükselen Galatasaray’da Marcao, maç sonunda konuştu.
Brezilyalı stoper, transfer sorusuna ise topu kulüplere ve menajerlere atarak cevap verdi;
*Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız.
*Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar.
*Transfer konusuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Kulüplerin ve menajerlerin konuşması daha doğru olur.
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