Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Mardin'de koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, umutlarını aşıya bağladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, geçen yıl kenti yaklaşık 700 bin yatılı turistin gezdiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle bu rakam yaklaşık 170 bine kadar geriledi. Aşıların çıkması bizi daha da umutlandırdı. Pandemi sonrası 1 milyon yatılı turiste ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği Mardin'de koronavirüs nedeniyle turizmciler zor günler geçiriyor.
Geçen yıl yaklaşık 700 bin turistin konakladığı kenti, bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık 170 bin yatılı turist ziyaret etti. 2019'da 2 milyon turistin de günübirlik ziyaret ettiği kentte turizmciler, umutlarını koronavirüs aşısına bağladı. Turizmciler, aşının ardından bitmesini umut ettikleri pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist ağırlamayı hedefliyor.
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, "Mardin'in çok önemli 3 tane 'T'si var. Bunlar turizm, tarım ve ticarettir. Kentin en büyük geçim lokomotifi de turizmdir. Mardin çok popüler bir şehirdi. İlk defa 2020 yılının rezervinin tamamıyla ful olduğu bir yıldı ve 2021 için bizden rezervasyon istendi ama maalesef bu pandemi süreci bizi inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. Mardin'deki bütün turizmciler, turizmle geçinen insanlar, çarşı esnafı tamamıyla turizmle ilgili, ciddi bir şekilde etkilendi" dedi.
Aşı sürecinin başlamasıyla, pandeminin sona ereceğini umduklarını dile getiren Güngör, şunları söyledi:
"Bizim umudumuz bir an önce bu pandeminin geçmesi ama 2021 için de turizmcilerin desteklenmesi lazım. Mardin en iyi durumdayken bu pandemi çıktı. Günübirlik yer bulamayıp da konaklamak için Batman'a, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya giden turist misafirlerimiz vardı. 2020 yılında ise bunlar yaklaşık 170 binde arasında kaldı. Ne kadar ciddi bir düşüşe geçtiğini siz düşünün. Şu anda turizmle uğraşan arkadaşlarımız ciddi bir sıkıntı içinde. O açıdan inşallah umuyoruz ki bu pandemi süreci biter. Çünkü Mardin yıldızı parlayan, bütün medeniyetleri aynı çatıda yaşatan bir şehir. Kardeşliğin, barışın şehri. Hedefimiz Mardin'de turizmi genel olarak 12 aya yaymak. Çünkü Mardin'in her mevsimi de güzel. Yatılı turist sayımızı bir milyona çıkartmayı planlıyoruz."
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