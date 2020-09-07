Mardin'de feci kaza: 6 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

(DHA)
07 Eylül 2020 Pazartesi, 22:23
Abone Ol google-news

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. 
İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler