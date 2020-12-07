Mario Balotelli, imzayı attı
İtalya Serie B ekibi Monza, İtalyan golcü Mario Balotelli’yi sezon sonuna kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalya Serie B ekibi Monza, İtalyan golcü Mario Balotelli’yi sezon sonuna kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan futbolcu Mario Balotelli’nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli golcü, İtalya Serie B takımlarından Monza’ya transfer oldu. İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Balotelli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu.
30 yaşındaki golcü kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve son olarak Brescia’da forma giydi. Balotelli, Bresica ile geçen sezon 19 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Monza, Serie B’de geride kalan 10 haftada aldığı 14 puanla 9. sırada bulunuyor.
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