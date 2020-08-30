Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Galatasaray'ın Premier Lig takımlarından Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın yeni adresi Ada ekibi Fulham oldu. Londra kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Galatasaray'ın tekrar kadrosunda görmek istediği Lemina, yeni kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fulham'da olduğu için çok mutlu olduğunu, yeni projenin parçası olmaktan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
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