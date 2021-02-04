Marius Sumudica: Şu anki durumumuzu baz alırsak ligde kalmak önemli

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:34

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, şu anki durumlarına göre ligde kalmalarının önemli olduğunu belirterek, "Hedefim bu sezon ligi 12'nci sırada bitirmek. Gelecek yıl inşa edeceğimiz takımla da ligi 7-8'inci bitirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor.

"KASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAYI HAK ETMEMİŞTİK"

Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Marius Sumudica, son oynadıkları Kasımpaşa maçında galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

Sumudica, duran toplardan gol yeme sorununu çözmeleri gerektiğini belirterek, "Kasımpaşa maçında 1-0 öndeydik belki, maçı orada bitirmeliydik. Son iki maçta bir kornerden, bir de frikikten gol yemek kabul edilebilir değil. Çünkü o golü yemesek Fenerbahçe maçını kaybetmeyecektik. Daha fazla şansımız vardı. Kasımpaşa maçında da 1-0 öne geçtik. Ama sonra Dilaver'e faul var, sonra da top zaten kornere çıkmadı. Ama bu hakemin başka bir hatasıydı. Ama asıl hata bizdeydi. Duran topta kornerde altıpasın içinden ayak içiydi oyuncu vuramaz. Ben bunu kabul edemem. Yine de memnunum, sadece 2 gol yedik. İkisi de sabit anlarda, duran toplarda geldi. Biri kornerden, biri frikikten geldi; bu sorunu daha fazla konsantre olarak, daha fazla özen göstererek çözebiliriz. Ben geçmişten bahsetmekten hazzeden bir hoca değilim. Ama buradaki insanlara bir şey söylemek istiyorum çünkü buradaki insanlar çok sıcakkanlı, tıpkı benim gibi. Hayatımda son 16 yılda, kariyerimde sürekli bir takım çalıştırdım, hiçbir zaman evimde oturmadım. Ben buraya bu takımın potansiyeline güvendiğim, inandığım için geldim. Şehri de çok sevdim, burada ihtiyacınız olan her şey var; dağ, deniz. Ama sonuçları almazsanız bunların hiçbiri yeterli değil" diye konuştu.

Rize'ye geldiğinde oyuncuların fiziksel açıdan daha iyi durumda olacaklarını tahmin ettiğini anlatan Sumudica, şöyle devam etti:

"Ama şu anda durum ne yazık ki öyle değil. Bir test yaptım; bu takımda fiziksel açıdan işler pek iyi değil. Geçmişte bu takımla çalışan teknik heyetin sırtına bu sorumluluğu yüklemek istemiyorum. Bir de kovidden çıkan 9 oyuncu var. Onlar tamamen bitik durumda. 2 hafta odada kapalı kalınca geri gelmek için 2 haftaya ihtiyacınız var. Kovidden çıkan oyuncuları direkt oynatmak zorunda kaldım. Göreceksiniz ki günbegün daha iyiye gidecek bu takım. Bana soracak olursanız biz Kasımpaşa'ya karşı 1 puan kazandık. Şu anki durumumuzda 1 puanı ben kazanç olarak görüyorum. Ve eğer kulübede olabilseydim bu maçı kazanırdık. Gelecekte daha dikkatli olmalıyım, bunun bilincindeyim. Şu anda bütün hakemler için ben bir ödül gibiyim. Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor. Bugünden itibaren ben onlara bu fırsatı asla vermeyeceğim. Onlarla konuşmayacağım. Sadece kendi takımımla konuşacağım."