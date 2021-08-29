Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

29 Ağustos 2021 Pazar, 08:27

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Havanın parçalı bulutlu olacağı bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



















