Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:10

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

