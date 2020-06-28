Marmaris depremi sonrası uzmanından ilk değerlendirme: Tuhaf!
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Ersoy, ''Bozburun yarımadasında ise bu deprem bu kadar derin olmamalı. Bu kadar derin ise Marmaris Bozburun yarımadası üzerinde olamaz. Tuhaf" ifadelerini kullandı.
Marmaris açıklarında, AFAD verilerine göre saat 20:43’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege bölgesinin tamamında hissedilen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
''Marmaris Bozburun yarımadasında M5.6 büyüklüğünde deprem. AFAD bunu 5.2 olarak düzeltti. Bozburun yarımadasında ise bu deprem bu kadar derin olmamalı. Bu bölgede 30 yılı aşkın çalıştım. Eğer merkez üssü doğru ise Bozburun yarımadasında Doğu-Batı uzanımlı fay üzerinde. Bu kadar derin ise Marmaris Bozburun yarımadası üzerinde olamaz. Tuhaf!''
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