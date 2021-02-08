Marmaris’teki çam balıyla ünlü yöre 20 yıllığına kiraya verilecek: Bal ormanı peşkeş mi çekiliyor?

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

Bölgede kovanları bulunan arıcılar da köylüler de ihaleye tepkili. İhaleden belediye başkanın da muhtarın da köylünün de haberi olmadığına dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “5 kilometre ötede Okluk Koyu var. Yoksa bu mesire yeri koydaki Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayı için mi yapılıyor? Niye kimseye haber verilmedi? Ne gizleniyor?” diye sordu.

Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi’nde yer alan Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alan ilana çıkarıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nün ilanında alanın niteliği “orman” olarak belirtiliyor. “Karaca B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi” kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilecek. İşletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek. İlana göre tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli 106.7 bin TL. Geçici teminat miktarının 3.2 bin lira olduğu ihale Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası’nda bugün saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Bölge çam ve piren balı ile ünlü. Arıcılıkla geçenin köylü ihaleye tepkili.

TBMM GÜNDEMİNDE

Köylülerle görüşen CHP’li Süleyman Girgin, çam balı üretiminin yapıldığı bölgede yaklaşık 700 arıcıdan 100’ünün Karaca Mahallesi’nde faaliyet gösterdiğini anlattı. İhaleden Marmaris Belediye Başkanı’nın, Karaca Mahallesi Muhtarı’nın ve köylülerin haberinin olmadığını vurgulayan Girgin, “Eğer bu mesire yeri vatandaş için oluşturuluyorsa niye oradaki vatandaşın, muhtarın ve belediye başkanının bu ihaleden haberi yok? Ne kaçırılıyor? Birilerine peşkeş mi çekilecek?” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Girgin, mesire yeri için ihale öncesinde bölge halkından, yerel yönetimlerden, sivil toplum örgütlerinden görüş alınması gerektiğini vurguladı. Girgin, Bakan Pakdemirli’den şu soruların yanıtını istedi: “Bölge halkından, yerel yönetimlerden, demokratik kitle örgütlerinden görüş alınmış mıdır? Bölgedeki arı yetiştiricilerinin itirazları dikkate alınmış mıdır? İhalede basra çamları, arı yatakları ve piren ormanlarının korunmasına yönelik ayrıntılı bir plan var mıdır?”