Marsh ve Euler Hermes, işletmelerin artan zorluklarına dikkat çekti

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Küresel Covid-19 salgınının da etkisiyle dünya ekonomisinde dikkat çekici değişimler olmaya devam ediyor. Özellikle ticari alan yeniden şekilleniyor. Salgının ülke ekonomilerinde yarattığı büyük tahribatı gidermek için yeni yollar aranırken üretim zinciri yeni baştan tasarlanıyor. Bu durum sigorta sektörünü de yakından ilginlendiren sorunlar üretiyor. Marsh ve Euler Hermes’in güncel çalışmaları da bu konuda önemli ipuçları veriyor.

Marsh tarafından yeni yayımlanan “Küresel Sigorta Piyasa Endeksi”ne göre küresel ticari sigorta fiyatları 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 15 arttı. Artış trendi 15’inci çeyreğe ulaşırken oranda ise gerileme görüldü. Çünkü artış 2020’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 22, 2021’in ilk çeyreğinde ise yüzde 18 olmuştu.

SİBER HASAR ÇOĞALDI

Yine endekse göre ikinci çeyrekte sabit kıymet sigorta fiyatları yüzde 12, kaza sigorta fiyatları yüzde 6, finansal ve profesyonel sigorta fiyatları yüzde 34 arttı. Fidye yazılımı hasarlarının sıklığı ve boyutları nedeniyle siber sigorta fiyatları yeniden hızlı artışa yöneldi. Küresel ekonomi pandemiden çıkarken müşterilerin zorlu risk ve sigorta ortamıyla karşı karşıya kaldıklarına atıf yapan Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Fiyatlandırma üzerinde baskının özellikle hasarlardan etkilenen branşlarda devam edeceğini öngörsek de genel fiyat artışlarında hafifleme eğiliminin yılın kalanında sürmesini bekliyoruz” dedi.

Euler Hermes ise küresel ekonomideki mevcut durumda şirketlerin, 2021’deki “işletme sermayesi gereksinimleri”nin (İSG) artacağına dikkat çeken bir rapor hazırladı. Rapora göre küresel düzlemde büyük şirketlerin 2021 yılında İSG’lerinin 453 milyar Avro’luk rekor bir artışla, dört günlük ciroya eşdeğer bir şekilde toplam 8.4 trilyon Avro’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

‘TÜKETİM’ SIKINTILI

Tedarikçilere yapılacak ödeme ile müşterilerden alınan ödeme arasındaki boşluğu finanse etmek için gereken parayı ifade eden İSG, geçen yıl Kuzey Amerika’da beş gün ve Batı Avrupa’da bir günlük ciroya eşdeğer arttı, Latin Amerika’da üç gün, Doğu Avrupa’da iki gün ve Asya Pasifik’te bir gün düştü. Türkiye’de ise İSG’de üç günlük artış oldu. Öte yandan sektörel bazda İSG’de en büyük artış, tüketim malları sektörlerinde olacak.

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR İÇİN ÖZEL KASKO SİGORTASI

Anadolu Sigorta’nın, elektrikli ve hibrit araç sahiplerine özel yeni ürünü “Elektrikli Araç Sigortası” ile kasko kapsamına giren risklere karşı teminat sunduğu açıklandı.

Sürdürülebilirlik hedeflerine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, “Müşterilerimize hasar anında daha iyi ve daha kapsamlı hizmet verebilmek için içerisinde elektrikli araç şarj istasyonları yer alan, elektrikli ve hibrit araçların onarımı konusunda yüksek kalitede hizmet sağlayabilecek servis ağı oluşturduk” dedi.

YENİ EKOLOJİ REALİTESİ POLİÇELERİ DEĞİŞTİRECEK

Poliçelerin yeni ekoloji realitesine göre düzenlenmesinin gündemde olduğunu vurgulayan Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, güncel risklerin aşırı güçlü hava değişimiyle oluşacak hasar ve kayıplar, yeşil ekonomiye geçişte eski teknolojilerin büyük oranda değer kaybetmesi ile ortaya çıkacak zarar ve var olan üretime yatırım yapmış finansör zararları olarak sıraladı. Esentürk ayrıca, iş kayıplarına atıfla daha önce sektörün alanı gibi görünmeyen risklerin de sigortalanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.



‘HAYAT SİGORTASINDA BÜYÜMEMİZ SÜRÜYOR’

AgeSA Hayat ve Emeklilik, haziran sonu itibarıyla BES fon büyüklüğünde yüzde 18.29’lük pazar payıyla 31.2 milyar TL’ye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre ilk altı ayda hayat ve ferdi kaza prim üretimi ise yüzde 31 artarak 861 milyon TL’yi aştı. Net dönem kârı da 258 milyon TL oldu.

AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şu değerlendirmeyi yaptı: “Her geçen gün gerçekleştirdiğimiz projeler ve çalışmalarımızla bir önceki dönemin üzerine koyarak çıtayı yükseltiyoruz. Hayat sigortalarında zirveye tırmanış serüvenimiz de bununla bağlantılı. Pandeminin etkilerinin sürdüğü bu zorlu yılda, hayat ve kaza prim üretiminde güçlü bir artışı başardık. Hayat sigortasındaki büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Anadolu Hayat Emeklilik’te genel müdür yardımcılığı görevine atanan Diğdem Makaskesen, pazarlama ve ürün yönetiminden sorumlu olacak. Makaskesen, Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme okudu.

- Ankara Sigorta kuruluşunun 85 yılını kutluyor. Sosyal medya hesabında “Bin bir emekle ve büyük özveriyle sürdürdüğümüz bu başarı hikâyesinin mimarı, elbette ki pek değerli acentelerimizdir” denildi.

- Türkiye Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) sahip olduğu OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi’nin hisselerinin (yüzde 100) satın alınması konusunda görüşmelerin başladığını KAP’ta duyurdu.

- Neova Katılım Sigorta’nın yeni mobil uygulaması Neova Acente’nin, uygulama mağazalarındaki yerini aldığı açıklandı. Bununla acenteler, diledikleri yerden sigortacılık işlemlerini yapabilecek.

- MAPFRE Vakfı, tüm dünyadan fotoğrafçıları ilk kez düzenlediği 25 bin Avro ödüllü fotoğraf yarışmasına katılmaya davet ediyor. İki yılda bir düzenlenecek yarışma için son başvuru tarihi 10 Eylül 2021.