Mart ayında en yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

10 Nisan 2021 Cumartesi, 11:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,1 derece olarak kaydedildi. Bu yıl mart ayı ortalama sıcaklığı ise 7 dereceye düştü.

Mart ayında en yüksek sıcaklık 27,2 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 23,1 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Elmalı ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Alanya, Hakkari, Yüksekova ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

MARMARA BÖLGESİ'NDE EN YÜKSEK SICAKLIK GEYVE'DE

Mart ayında ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,8 derece iken, geçen ay 7,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,4 derece olarak Gönen’de, en yüksek sıcaklık ise 22,7 dereceyle Geyve’de ölçüldü.

MEVSİM NORMALLERİNDE

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9,6 dereceden 8,9 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,2 derece ile Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 24,1 dereceyle Aydın ve Nazilli’de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde mart ayındaki ortalama sıcaklık Alanya çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, Elmalı çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 dereceyken, bu yılın mart ayında 11,2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,3 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık 26 dereceyle Gazipaşa’da yaşandı.

İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK ÇUMRA'DA

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 dereceyken, bu yılın mart ayında 4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 22,8 derece ile Çumra'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Nallıhan çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,4 derece iken, sıcaklık geçen ay 6 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 dereceyle Çorum’da, en yüksek sıcaklık ise 24,3 dereceyle Bartın'da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Hakkari ve Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1,9 derece iken, geçen ay 3,1 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altındı 23,1 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 20,3 dereceyle Iğdır'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9,8 dereceyken, bu yıl 10,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 27,2 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.