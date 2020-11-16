Maske ve sigara yasağına turistlerden ilginç savunma: Ama biz turistiz

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:39

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye bağlı olarak, valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği bazı cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklandı.

Tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler ile Turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve yeni genelge ile birlikte İstanbul Valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti.

"KUSURA BAKMAYIN KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Polis İstiklal Caddesi’nde sigara içen maskesiz bir kadını şu sözlerle uyardı: “Halka açık alanda sigara içmeniz yasak.”

Uyarılan kadın polise kameraları göstererek, “Bu da yasak lütfen kapatır mısınız?” dedi. Polisin “Maskenizi takın” ikazının ardından “Kusura bakmayın kimse bir şey söylemedi o yüzden bilgim yoktu” dedi.





"HABERİM YOKTU"

Denetimlerde bir yurttaş polisin “Sigara içemezsiniz, yasak” uyarısına “Haberim yoktu” şeklinde karşılık verdi. Polis “Halka açık alanlarda sigara içemezsiniz” dedi, vatandaşın cevabı “söndürürüz” oldu. İzmaritini yere atan yurttaşa polis yerden izmariti aldırarak 900 TL para cezası uyguladı. Yurttaş ise “Kameralara da çekiyorlar” diyerek uzaklaştı.

POLİSİN DUR İKAZINA RAĞMEN YÜREMEYE DEVAM ETTİ

İstiklal Caddesi’ndeki denetimlerde turistler ve polis arasında anlaşmazlık yaşandı. Turistler polisin dur ihtarına rağmen yürümeye devam etti.

“Ben polisim. Dur dedim” ikaza rağmen yürümeye devam eden turistten polis pasaport istedi. Maskesini takmayan turist polise “Maskem burada sorun yok” dedi. Yanındaki arkadaşının maskesi olmayınca polis kendisine maske vermek istedi. Maskelerini takan turistler uzaklaşmaya çalıştı fakat polis pasaportlarını sorduğunda önce polisin kimliğini görmek istediler. Kimliğini gösteren polis “Şimdi pasaportunu ver” dedi. Pasaportlarının yanlarında olmadığını söyleyen turistler polis tarafından Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Müdürlüğü’ne götürüldü.

TURİSTİN SAVUNMASI POLİSİ DE ŞAŞIRTTI

Polis tarafından sigara ve maske yasağına uymadığı sebebiyle uyarılan çift kuralları bilmediğini söyledi. Kuralları açıklayan polise turistin savunması “Biz turistiz ama” oldu. Polis “Fark etmez Türkiye’desiniz” diyerek pasaportlarını istedi.