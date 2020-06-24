Maskesiz metroya binmek istedi, güvenlik görevlisine hakaretler savurdu!
Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. Yasağa uymayanlara bugünden itibaren 900 TL para cezası kesiliyor. Ancak bir çok yurttaşın yasağa rağmen maske takmadığı gözlendi.
İstanbul Haliç Metro İstasyonu’nunda bir yurttaş, maskesi olmadığı halde metroya zorla binmek istedi. İstasyonda bulunan güvenlik görevlisi, yolcunun maske takmadığı için metroya binemeyeceğini belirtti ancak yolcu tarafından ağır hakaretlere maruz kaldı. Maskesiz yolcu, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini ifade etti. Maskesiz yolcu, Cumhuriyet Tv ekibine de tepki gösterdi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, polise haber verdi ancak sinirlenen yolcu “Polis kim” diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra oradan uzaklaştı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Bakanlık, maske takılması kuralıyla ilgili üç gün boyunca uymayanların uyarılması ve bilgilendirilmesini istemişti. Bakanlık talimatıyla bu sürenin dolmasıyla birlikte bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilmesi bekleniyor. Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu belirtildi.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 50'den fazla ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Bu iller şöyle sıralanıyor:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.
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