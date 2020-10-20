MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki

20 Ekim 2020 Salı, 22:23

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de, vahşetin görüntüleri ekrana geldi.

Görüntülerde büyükbaş hayvana yapılan 'vahşet' sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yaşanan 'vahşete' tepki gösteren Hayvan hakları savunucusu ve yazarımız Zülal Kalkandelen, ''Rating için her tür şiddetin, ilkelliğin şovunu yaparsınız değil mi?'' diye Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Kalkandelen, şu ifadeleri kullandı:

''TV ekranlarında vahşet görüntüleri yayınlanıyor, sonra da şiddet niye bu kadar arttı diye soruluyor. Bunu eğlence olarak izleyen bir toplumdan ne beklenebilir... Rating için her tür şiddetin, ilkelliğin şovunu yaparsınız değil mi?''