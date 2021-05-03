Max Gradel 10. golünü atmanın sevincini yaşadı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:58

DG Sivasspor’un 33 yaşındaki futbolcusu Max Gradel, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki 10. gol sevincini yaşadı.

Süper Lig’in 39. haftasında Gaziantep’i 1-0 mağlup eden Sivasspor’da başarılı futbolcu Max Gradel takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelenin 30 dakikasında sahneye çıkan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. Fildişi Sahilli futbolcu böylece bu sezonki 10. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 11 de asisti bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Gradel, maçtaki performansı ile kırmızı-beyazlı camiadan tam not aldı.



