MEB'den, Covid-19'la mücadeleye AR-GE desteği

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:39

MEB, Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirerek, ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini sağladı. Mesleki eğitim kurumları dezenfektan, maske, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük ve tulumun ötesinde solunum cihazı, maske makinesi gibi çok sayıda ürünü hızla üreterek, başta sağlık çalışanları olmak üzere kullanıma sundu. Meslek liseleri bünyesinde üretilen bazı ürünler, yurt dışına da ihraç edildi.



30 AR-GE MERKEZİ KURULDU



MEB, bu üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi güçlendirmek için AR-GE dönemi başlatmıştı. Çalışmalarını tamamlayan MEB, 16 ilde belirlediği 30 AR-GE merkezini açıkladı. Bu kapsamda İstanbul'da 10, Ankara'da 3, Bursa'da 3, Konya'da 2, Denizli, Düzce, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Samsun, Sivas, Erzurum, Tekirdağ ve Tokat'ta birer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde AR-GE merkezleri kuruldu.



'ÜRÜNLER YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLDİ'



MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, güçlenen mesleki eğitimin Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde üretim kapasitesini artırarak yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Özer, "Covid-19 salgın günlerinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde solunum cihazından, maske makinesine, video laringoskop cihazından hava filtrasyon cihazlarına kadar çok sayıda ürün üretilebildi. Mesleki eğitimde ilk kez üretilen ürünler yurt dışına ihraç edildi. Mesleki eğitimde eğitim-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hem mesleki eğitimin kalitesini artıracak hem de mezunların istihdam edilebilirliklerini artıracaktır" dedi.



PATENT, MARKA DÖNEMİ



AR-GE merkezlerini altyapı ve üretim kapasitelerine göre belirlediklerini ifade eden Özer, şunları söyledi: "Her bir AR-GE merkezini ülkenin öncelikli araştırma alanları ile ilişkilendirerek bu alanlarda ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescil işlemlerine ağırlık vereceğiz. İlave yatırımlarla araştırma kapasitelerini destekleyeceğiz. Ayrıca AR-GE merkezinin tematik alanı ile ilişkili mesleki eğitim alanlarında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini de bu merkezlerde organize etmeyi planlıyoruz."



'30 İLE SINIRLI OLMAYACAK'



Her bir AR-GE merkezinin performansını bir yıllık periyotlarda izleyeceklerinin altını çizen Özer, "AR-GE merkezi 30 sayısı ile sınırlı olmayacak. Her bir alanda diğer okullarımızın araştırma kapasitelerini de destekleyeceğiz ve başarılı olanları ilgili alanlarda yeni AR-GE merkezleri olarak belirleyeceğiz. Dolayısıyla, üretim ve fikri mülkiyet kapasitesini tüm okullarımızda yaygınlaştırmak istiyoruz. 30 AR-GE merkezinin belirlenmesinde katkılarından dolayı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca AR-GE merkezi olarak seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin yöneticilerini ve öğretmenlerini, söz konusu il yöneticilerimizi gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.