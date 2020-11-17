Meclis 14 gün karantinayı uygulamadı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan bütçe görüşmelerine katılan HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Gaydalı ile teması olan vekiller karantinaya alınmadı. Yurttaşlara uygulanan 14 gün karantina kuralı, Meclis’te uygulanmadı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gaydalı evine gitti.
Oturum Başkanı AKP’li Abdullah Nejat Koçer, “Sayın Bakanım, değerli komisyon üyelerimiz; bütçe görüşmelerimiz sırasında salonumuzda bulunan bir milletvekilimiz pozitif çıkmış haberini aldık; komisyon üyemiz değil, görüşmelere katılan bir milletvekili. Dolayısıyla salonun havalandırılması ve dezenfekte edilmesi için yarım saat ara vermek zorunda kalacağım; yarım saat sonra tekrar görüşmelere devam edeceğiz. Lütfen salonda hiç kimse kalmasın” dedi. Komisyonda saat 15.44’te ara verdi. Saat 16.19’da da yeniden başladı. Sadece konuşma süreleri kısaltıldı.
Gaydalı ile teması olan vekiller karantinaya alınmadı.
Oysa bir yurttaş Koronavirüs’e yakalanan bir kimse ile yan yana geldiğinde “temaslı” kabul ediliyor. Evde 14 gün karantinaya alınıyor.
Bunu ihlal edenler hakkında ise son olarak Türk Ceza Yasası uyarınca hapis cezası verildi. Yurttaşa uygulanan kural, vekile gelince üstelik de yasaların yapıldığı Meclis’te uygulanmadı.
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