Meclis gündemine taşındı: THY 200 binlik "kıyak" mı yaptı?

11 Temmuz 2021 Pazar, 13:57

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatı ile Tribal Worldwide İnter Aktif Reklam Hiz.Tic. ve San.A.Ş. aracılığıyla Yeni Giresun Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Öztürk’e aylık 200 bin TL "içerik bedeli" adı altında yapılan ödeme TBMM gündemine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde; internet ortamında yayın yapan Yeni Giresun Gazetesinin asıl sahibinin Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ olarak bilindiği, Bozbağ’ın THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) birlikte görev yaptığı, Mustafa Temel Bozbağ’ın aynı zamanda THY Spor Kulübünün Başkanlığını yürüttüğü ve buradan aylık 40- 50 bin TL maaş aldığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını sordu.

Bekaroğlu, kamuya ait yüzde 49.12 hissesiyle THY Anonim Ortaklığının 03.02.2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine devredildiğini belirtti.

Bekaroğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülmekte olduğundan hareketle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap istedi:

1- Medyada yer alan söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur?

2- Türk Hava Yolları bu ödeme karşılığında ne tür bir hizmet satın almaktadır? Bu hizmettin satın alınması için herhangi bir ihale düzenlenmiş midir?

3- Söz konusu haber, yorum ve iddialara konu olaylar Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde mi olmuştur veya kendilerine bilgi verilmiş midir?

4- Covid-19 pandemisinin en fazla etkilediği kurumlardan biri olan Türk Hava Yollarında personelden ücret indirimi dahil tüm fedakarlıkların istenildiği bu dönemde Google aramalarında hiçbir hit trafiğine rastlanmayan, yerel haberler yapan bir internet haber portaline aylık 200 bin TL “içerik bedeli” adı altında ödeme yapılması normal midir?

5- THY üretilen bu içerikleri nerede kullanmaktadır?

6- Haberde adı geçen Mustafa Temel Bozbağ’ın aynı zamanda THY Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendiği ve bu görevi karşılığında aylık 50.000 TL. ödeme yapıldığı iddiası doğru mudur?

7- Haberde adı geçen şahsa ne tür hizmetleri karşılığında THY Spor Kulübü tarafından aylık 50.000 TL. ödemede bulunulmaktadır?

8- Haberde söz konusu edilen direkt ve dolaylı ödemelerin adı geçen şahısla THY Yönetim Kurulu Başkanı arasındaki arkadaşlık ilişkisinden kaynaklandığı yönündeki iddialar doğru mudur?

9- THY’nin halka açık şirket durumu ve konunun hassasiyetini de dikkate alarak bu haber, yorum ve iddialar ile ilgili olarak herhangi bir inceleme ve soruşturma açılması düşünülmekte midir?