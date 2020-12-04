Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor.
Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
BOLİNGOLİ YOK, VİSCA'NIN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.
Aynı mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkan takım kaptanı Edin Visca'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
MARTİN SKRTEL SINIRDA
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.
Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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