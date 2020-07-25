Medya dünyası yasta! Ünlü radyocu hayatını kaybetti
Rock FM'de yaptığı yayınlarla tanınan ve son olarak Açık Radyo'da program yapan genç radyocu Elçin Özsoy yaşamını yitirdi
Rock FM'de yaptığı programlarla tanınan Elçin Özsoy, son olarak Açık Radyo'da görev yapmıştı. Özsoy'un vefatı üzerine Açık Radyo'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz, programcımız Elçin Özsoy'un vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Elçin Özsoy'un sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da ortaya çıktı. Özsoy, Instagram hesabının hikayeler kısmından 2016 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?
Eskişehir'de doğan Elçin Özsoy, 2010 yılından bu yana radyo programcılığı ve Dj'lik yapıyordu. Bir dönem Rock FM'de çalışan Özsoy, Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl görev yaptı. Daha sonra burada ayrılan Özsoy, Mixed Folder ile Açık Radyo'de program yapıyordu.
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