Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır gönderme: Hani FIFA Kokartın?

05 Ocak 2021 Salı, 15:21

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kazandı Kayserispor maçıyla ilgili analizini paylaştı. Socrates Dergi YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Demirkol dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirkol, eski futbolcu ve NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de sert göndermeler yaptı.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN YAPTIĞINI 50-60 FUTBOLCU YAPABİLMELİ"

Hakemlerin seviyenin üzerinde olduğunu söyleyen Demirkol, Cüneyt Çakır'ın hakemlikte yaptığını futbolcuların da yapması gerektiğini vurguladı. Demirkol, "Bence hakemler seviyenin üzerindeler. Futboldaki Cüneyt Çakır bizde yok ki bizde. Var mı? Yok yani. Arda Turan önceki dönemlerde olabilir. Ama 1 tane... Cüneyt Çakır'ın yaptığını oyuncu olarak 50 kişinin yapması lazım. Bizde çıkanların çoğunluğu ya Altınordu altyapılı ya da üretim hatası" diye konuştu.

Mehmet Demirkol, Türkiye'de hakemlik problemi olduğuna dikkati çekti. Deneyimli yorumcu, "Türkiye hakemlik problemi var. Çok basit. Mesela transfer olan savunma oyuncuları 3 hafta içinde, hücumcuya bir çarpıp kendini yere kendilerini attığında hakemin faul çalacağını biliyorlar. Bu konuda her takımda ünlü oyuncuları var. Mesela Marcao bunu çok iyi kullanıyor. Dün, Vida'nın bir pozisyonu var. Bu hakemlik problemi" görüşünü savundu.

Öte yandan Demirkol isim vermese de Rıdvan Dilmen'e de gönderme yaptı. Demirkol şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlik probleminden daha büyük problem ne? 'Ben o penaltıları vermem' denilmesi. Yahu sen kimsin? Ne ara taktın FIFA kokartını? Daha kuralı bilmiyorsun ki... Yani iki penaltı da doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur. Öyle pozisyonlar çünkü. İkinci penaltıda ligde 5 defa verildi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verildi. Belli ki Serdar Tatlı, böyle penaltıları verin demiş. Bu denmişse ve hakemler bunu uyguluyorsa, 'Ben vermem' ne demek?"

DİLMEN'E GÖNDERME: "SEN HAKEM DEĞİLSİN, OYNADIĞIN DA 2 SEZON"

Demirkol, Rıdvan Dilmen'in yaptığı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın bazı hakemler tarafından gönderilmek istendiği yorumlarına da sert çıkarken, "Hakemlik konusunu hepimiz konuşuyoruz. Kesin yargılarda bulunabilecek pozisyonlar var. Ama geri kalanı uzmanlık gerektirir. Bir doktora gidiyorsun ve bir yakının, 'Hangi doktora gittin?' diye soruyorsun. Daha sonra, 'Yahu sen şu doktora gitsene, o Türkiye'nin 1 numaralı ismi' diyor. Nereden biliyorsun? Uzmanlığa saygısızlık böyle birşey. Bunu demeyenimiz var mı? Hepimizde var yani. Futbol üzerine konuşmak başka birşey, bir hakemin maçı manipüle ettiğini söylemek başka birşey. "Hakem maçı manipüle ediyor, kendi MHK'sini yok etmeye çalışıyor, Serdar Tatlı'nın altını oyuyor" oyuyorlar dediğin zaman başka birşey çıkıyor. Ayrıca bunu 'ben olsam vermezdim' gibi bir cümle ile anlatıyorsun. Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da 2 sezon" dedi.



