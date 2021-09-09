Meksika'da artezyen kuyusunda 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 kişinin cansız bedeni tespit edildi.

AA
09 Eylül 2021 Perşembe, 09:22
Meksika'da artezyen kuyusunda 20 kişinin cansız bedeni bulundu
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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan insanların cansız bedenleri çıktı.

Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 cansız beden çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybetme nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.


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