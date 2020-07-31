Meksika’da ABD’ye verilen suya protesto

31 Temmuz 2020 Cuma, 14:58

ABD ile Meksika arasında su paylaşımı gerginliğe neden oldu. Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, ülkenin ABD'ye su verme yükümlülüğü sebebiyle baraj sularının salıverilmesini protesto eden bir grup gösterici, devlete ait bazı araçları ve bir hükümet binasını ateşe verdi. Demir yolu hattını kapatan, araçları yakan, bir hükümet binası ile otobandaki bilet gişelerini ateşe veren protestocular, suyun ABD'ye verilmesine tepki gösterdi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalif siyasetçilerin kendi gerekçeleriyle protestolara destek verdiğini belirtti.

“MEKSİKA ABD’DEN 4 KAT DAHA FAZLA SU ALIYOR”

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, anlaşma gereği kendi paylarına düşen suyu vermekte geciktiklerini ve yerel çiftçilere yetecek kadar su bulunduğunu ifade etti. Protestoların dayanaksız olduğunu belirten Obrador, olayları tırmandırdığı için muhalefeti suçladı. Obrador ayrıca anlaşma gereği, Meksika’nın ABD’den toplamda 4 kat daha fazla su aldığını söyledi.

1944 SU ANLAŞMASI ŞARTLARI

ABD ile Meksika arasında yapılan 3 Şubat 1944’te yapılan ‘Su Anlaşması’ gereği Colarado, Tijuana ve Rio Grande (Rio Bravo) nehirlerinde bulunan barajlarda toplanan sular, yılın belli dönemlerinde iki ülke arasında serbest bırakılıyor.