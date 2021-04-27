Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 8 ölü

27 Nisan 2021 Salı, 05:38

Meksika basınında çıkan habere göre, rakip uyuşturucu kartelleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla zırhlı araç ve ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Çatışmanın sonunda olay yerinde 8 kişinin cesedi ile yanmış zırhlı araçlar ve çok sayıda silah bulundu.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde 5 Nisan'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.

