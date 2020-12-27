Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın önceki yönetimi topa tuttuğu paylaşımı sosyal medya hesabından beğendi.
Görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın AKP döneminde yapılan pankart ile açılışı eleştirdiği videoyu sosyal medya hesabından beğendi.
'Ankara gelişiyor' Twitter hesabından Yavaş'ın, ''Bizden önce asfalt dökerlerdi, pankart ile açılış yaparlardı. Bize bir kurdele bile kesmediniz diyorlar. Biz Ankara'ya hizmet ediyoruz şov yapmıyoruz. Bizim tek pankartımız nerede ne kadar harcadığımızı belirten pankartlardır" sözlerinin yer aldığı paylaşımı Melih Gökçek, Twitter hesabından beğendi.
İşte o paylaşımın yer aldığı beğeni:
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