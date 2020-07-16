Melih Gökçek’in belediyeye aldığı onlarca ismin referansı kimdi?

16 Temmuz 2020 Perşembe, 09:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) önceki dönemlerde yapılan işe alımlarda uygulanan torpil ve kayırma, işe alınan kişilerin referanslarının yer aldığı liste ile gözler önüne serildi.

FETÖ firarisi Şadan Sakınan, Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile oğlu Ahmet Gökçek ve AKP Gençlik Kolları Başkanlığı’nın referans olduğu onlarca ismin Melih Gökçek döneminde belediyede işe alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Melih Gökçek’in yakınları ile AKP’ye yakın isimlerin referans olduğu çok sayıda kişi, 2007-2017 yılları arasında ABB’de işe alındı.

EŞİ VE OĞLU ARACI OLDU



BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre; Gökçek döneminde belediyeye memur ya da sözleşmeli memur olarak alınan kişilerin referans listesine göre, Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in referansı ile iş başvurusu yapan toplam sekiz kişi; teknisyen, çocuk eğitimcisi, biyolog ve eğitmen gibi çeşitli kadrolarda göreve başladı. Gökçek ailesini referans gösterenlerin bir bölümünün adresi ise Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek oldu. Buna göre, “Referansım Ahmet Gökçek” diyen iki kişi, 2010 ve 2011 yıllarında memur ya da sözleşmeli memur olarak iş başı yaptı. İşe girenlerden birinin ekonomist, diğerinin ise eğitmen olduğu bildirildi.

FETÖ FİRARİSİ REFERANS

Torpil listesinde en dikkat çeken isim ise kamuoyunda, ‘FETÖ firarisi savcı’ olarak bilinen Şadan Sakınan ismi oldu. Sakınan’ın referansı ile ABB’ye iş başvurusu yapan bir isim, 2010 yılında mühendis kadrosundan belediyeye yerleştirildi. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Genel Yayın Koordinatörü olarak görev yaptığı Beyaz TV’de muhabir olarak çalıştığı öğrenilen bir isim de tanıdığını işe soktu.

Listeye göre, Melih Gökçek’in avukatı olan Mehmet Ali Alan’ı referans gösteren altı kişi de memur ya da sözleşmeli memur kadrosundan belediyeye girdi. Referansı Mehmet Ali Alan olan isimlerden biri avukat kadrosundan işe alınırken dört kişi mühendis, bir kişi ise tekniker kadrolarından işe başladı.

"SAMANYOLU TV" REFERANS

Gökçek döneminde belediyeye, “Samanyolu TV” referansı ile başvuran onlarca kişinin de işe alındığı belirlendi. İlk belirlemelere göre, ‘FETÖ’nün medya ayağı’ olarak bilinen Samanyolu TV’yi referans gösteren 24 kişi belediyede, memur ve sözleşmeli memur oldu.

AKP GENÇLİK KOLLARI DA DAHİL OLMUŞ

AKP’li Meclis üyesinin kızı, ANFA Genel Müdürü, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, AKP Pursaklar Teşkilatı, eski Fen İşleri Daire Başkanı gibi isimlerin de aralarında olduğu kişi ve kurumları referans göstererek işe yerleşenlerin yer aldığı listede yüzlerce isim olduğu öğrenildi. Bu kişilerin yalnızca memur ve sözleşmeli memur olarak görev yapanlardan oluştuğu, işçi ve taşeron işçi olarak belediyeye referansla giren de çok sayıda isim olduğu belirtildi.